Прокатили колясочника. Инвалида с ДЦП отказались везти в больницу на социальном такси.

Парадокс в том, что получить ее мужчина может только, выбравшись из дома. Но социальные работники разводят руками — без документа везти бесплатно они не имеют права. А значит, добираться до пункта назначения инвалиду придется самостоятельно. Что можно сделать, выяснил «Городской дозор»