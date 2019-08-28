Парадокс в том, что получить ее мужчина может только, выбравшись из дома. Но социальные работники разводят руками — без документа везти бесплатно они не имеют права. А значит, добираться до пункта назначения инвалиду придется самостоятельно. Что можно сделать, выяснил «Городской дозор»
Прокатили колясочника. Инвалида с ДЦП отказались везти в больницу на социальном такси.
Оказалось, что у Александра нет специальной карты, которая позволяет воспользоваться бесплатным сервисом.
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среда 28 Августа 2019
Прокатили колясочника. Инвалида с ДЦП отказались везти в больницу на социальном такси.