ФИГУРНЫЙ ТРЕНАЖЕР "ВОЛЧОК"

Крутись, как Плющенко!

В Екатеринбурге появился уникальный тренажер для фигуристов. На первый взгляд, все просто. Спортсменам нужно удержаться на вращающейся платформе. Только от скорости, с которой крутится «волчок», голова идет кругом даже у опытных мастеров. Чтобы каждый аксель и тулуп потянул на олимпийское золото, спортсменов… оцифровывают. Специальные датчики измеряют скорость вращения и длительность прыжка. В центре космической подготовки фигуристов побывал Владислав Изюменко.

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ФИГУРНЫЙ ТРЕНАЖЕР "ВОЛЧОК"