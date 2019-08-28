В Екатеринбурге появился уникальный тренажер для фигуристов. На первый взгляд, все просто. Спортсменам нужно удержаться на вращающейся платформе. Только от скорости, с которой крутится «волчок», голова идет кругом даже у опытных мастеров. Чтобы каждый аксель и тулуп потянул на олимпийское золото, спортсменов… оцифровывают. Специальные датчики измеряют скорость вращения и длительность прыжка. В центре космической подготовки фигуристов побывал Владислав Изюменко.
ФИГУРНЫЙ ТРЕНАЖЕР "ВОЛЧОК"
Крутись, как Плющенко!
Также в разделе Спорт
среда 28 Августа 2019
ФИГУРНЫЙ ТРЕНАЖЕР "ВОЛЧОК"