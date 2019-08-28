Дело — труба! На Уралмаше судебные приставы вскрыли квартиру, куда хозяин почти полгода не пускал газовиков

Все это время десятки семей были отключены от газоснабжения

Вот и пришлось людям пойти на крайние меры. То есть в суд. Но такое случается редко. Гораздо чаще горожане жалуются на энергетиков, которые не хотят возвращать в дом топливо из-за одной запертой квартиры. Те разводят руками — это требование безопасности: специалисты обязаны проверить все оборудование без исключения.

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