Дело — труба! На Уралмаше судебные приставы вскрыли квартиру, куда хозяин почти полгода не пускал газовиков

Вот и пришлось людям пойти на крайние меры. То есть в суд. Но такое случается редко. Гораздо чаще горожане жалуются на энергетиков, которые не хотят возвращать в дом топливо из-за одной запертой квартиры. Те разводят руками — это требование безопасности: специалисты обязаны проверить все оборудование без исключения.