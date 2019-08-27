Вторая жизнь легенды. На ЖБИ после реконструкции открыли сквер "Первых строителей МЖК"

Маленький парк с амфитеатром — как и весь микрорайон — почти полвека назад построили свердловчане

Но за десятилетия зеленый уголок пришел в запустение. Спасти историю, по примеру старшего поколения, взялись молодые кировчане. Этот сквер, который сейчас приводят в порядок, можно сравнить с памятником — не конкретному человеку, а целому явлению. Оно называется Молодежный жилищный комплекс. Все здесь — от этого амфитеатра до панельных домов — в 70,80 годах строили комсомольцы. Сами и для себя. Люди делились на отряды и возводили, например, по одному подъезду дома. В итоге за 20 лет благодаря этой передовой программе появился большой район со сквером, детскими садами, школами.

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Вторая жизнь легенды. На ЖБИ после реконструкции открыли сквер "Первых строителей МЖК"