Сколько можно ждать? Жители поселка Кольцово жалуются на транспортную блокаду

Автобусы порой не приходят по часу

Люди боятся, что после 1го сентября ситуация осложнится еще больше — когда в пассажиропоток вольются студенты и старшие школьники. Активисты даже составили петицию — с требованием ввести новые маршруты или изменить график имеющихся. Ведь район растет, и ему нужно больше транспорта.

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Сколько можно ждать? Жители поселка Кольцово жалуются на транспортную блокаду