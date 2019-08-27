Люди боятся, что после 1го сентября ситуация осложнится еще больше — когда в пассажиропоток вольются студенты и старшие школьники. Активисты даже составили петицию — с требованием ввести новые маршруты или изменить график имеющихся. Ведь район растет, и ему нужно больше транспорта.
Сколько можно ждать? Жители поселка Кольцово жалуются на транспортную блокаду
Автобусы порой не приходят по часу
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вторник 27 Августа 2019
Сколько можно ждать? Жители поселка Кольцово жалуются на транспортную блокаду