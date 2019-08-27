Самым популярным российским фильмом 21-го века стала спортивная драма "Легенда № 17"

Популярный киносервис проанализировал реакцию зрителей и отдал пальму первенства истории про победу советской хоккейной сборной над канадцами в 1972 году

Совпал ли всеобщий выбор с мнением екатеринбуржцев? В день российского кино Егор Мизгирёв спросил у прохожих, какие современные фильмы им нравятся. Итог неожиданный.

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Самым популярным российским фильмом 21-го века стала спортивная драма "Легенда № 17"