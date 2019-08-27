Осень близко. В Свердловской области готовятся к 1 сентября

Четыре тысячи учителей обсудили планы на новый учебный год. Среди острых вопросов — строительство новых и реконструкция старых школ. Ведь все учреждения должны быть оборудованы по современным стандартам. Руководители области анонсировали создание новых научных центров — «базовых школ».