Четыре тысячи учителей обсудили планы на новый учебный год. Среди острых вопросов — строительство новых и реконструкция старых школ. Ведь все учреждения должны быть оборудованы по современным стандартам. Руководители области анонсировали создание новых научных центров — «базовых школ».
Осень близко. В Свердловской области готовятся к 1 сентября
Накануне нового учебного года в Екатеринбурге прошёл большой Педсовет.
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