Концерт за столиками. Свердловская филармония меняет форматы выступлений

До конца августа лучшую музыку британских и американских кинофильмов можно послушать в уютных креслах и за столиками

За музыкальную составляющую и непринужденную дружескую атмосферу ближайшие три дня отвечают Уральский молодежный оркестр и саксофонист-виртуоз Тарас Гусаров, который не только зажигательно играет, но и отлично насвистывает!

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