За музыкальную составляющую и непринужденную дружескую атмосферу ближайшие три дня отвечают Уральский молодежный оркестр и саксофонист-виртуоз Тарас Гусаров, который не только зажигательно играет, но и отлично насвистывает!
Концерт за столиками. Свердловская филармония меняет форматы выступлений
До конца августа лучшую музыку британских и американских кинофильмов можно послушать в уютных креслах и за столиками
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вторник 27 Августа 2019
Концерт за столиками. Свердловская филармония меняет форматы выступлений