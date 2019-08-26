Прокатил с ветерком. В Талице задержали нетрезвого пенсионера, который вез в машине двоих маленьких внуков

Вместе с ними была и мать мальчиков, также нетрезвая

Уровень алкоголя в крови горе-водителя превышал норму в пять раз. Причем, ни водительских прав, ни автокресел для малышей у нарушителя не оказалось. Автоинспекторы эвакуировали «семерку» на штрафстоянку. Нерадивому деду грозит штраф.

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Прокатил с ветерком. В Талице задержали нетрезвого пенсионера, который вез в машине двоих маленьких внуков