Народы, объединяйтесь! Первого сентября в Екатеринбурге пройдет интернациональный праздник

В парке Таганская слобода откроется три десятка подворий, где представители полутора сотен народностей, проживающих в Свердловской области, познакомят гостей со своей культурой. Впервые на празднике исполнят Танец драконов, являющийся визитной карточкой Вьетнама. Событие проходит при поддержке Свердловского правительства.
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