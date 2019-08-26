Кто такой Толебок, расскажут горожанам

Представьте себе, что на улице Вайнера вместо привычных магазинов когда-то текла речка. Город рос, речку засыпали, но болотистая почва еще некоторое время сохранялась. Поэтому новая улица получила название Лягушачья. Хотите узнать, кто придумывал называния улицам старого Екатеринбурга и кто это делает сегодня? Как менялся наш город за почти триста лет своего существования, где находились Дровяная и Щепная площади и куда ведут самые старые улицы? Не пропустите завтрашнюю экскурсию по выставке Музея истории Екатеринбурга «Кто такой Толебок?», посвященную городской топонимике. А после знакомства с загадочными и смешными названиями улиц, можно будет поиграть и самим придумать городские топонимы!