Крест на уличном искусстве. Восстанавливать супрематический символ на Уралмаше пока не будут

Автор масштабного проекта Покрас Лампас отложил реконструкцию арт-объекта на месяц

Но в Екатеринбурге художник все же побывал. Виртуально. Приезжать в уральскую столицу стритартеру рискованно — ведь в его адрес поступают реальные угрозы. Православные активисты уверяют, символ христианства, попираемый ногами пешеходов, оскорбляет их чувства. А они даже готовы пойти на преступление.

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Крест на уличном искусстве. Восстанавливать супрематический символ на Уралмаше пока не будут