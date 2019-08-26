Но в Екатеринбурге художник все же побывал. Виртуально. Приезжать в уральскую столицу стритартеру рискованно — ведь в его адрес поступают реальные угрозы. Православные активисты уверяют, символ христианства, попираемый ногами пешеходов, оскорбляет их чувства. А они даже готовы пойти на преступление.
Крест на уличном искусстве. Восстанавливать супрематический символ на Уралмаше пока не будут
Автор масштабного проекта Покрас Лампас отложил реконструкцию арт-объекта на месяц
Также в разделе Город
Вчера
Крест на уличном искусстве. Восстанавливать супрематический символ на Уралмаше пока не будут