Наш тренер, Чемпион мира по сальсе Максим Щербаков, продемонстрировал, как в три шага покорить партнера, и как нужно сушить зубы. Этим необычным мастер-классом мы завершаем не только лето, но и сезон зарядок с Чемпионами. Целый месяц легкоатлеты, пловцы, лыжники и гонщики с мировым именем раскрывали секреты хорошей спортивной формы и отличного настроения. Вспомним, как это было.
Из дождливого Екатеринбурга — в солнечную Доминикану. Латиноамериканские страсти кипели у Ельцин центра
Последняя зарядка Студии-41 в этом сезоне прошла под ритмы бачаты
Также в разделе Спорт
Вчера
Из дождливого Екатеринбурга — в солнечную Доминикану. Латиноамериканские страсти кипели у Ельцин центра