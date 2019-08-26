Из дождливого Екатеринбурга — в солнечную Доминикану. Латиноамериканские страсти кипели у Ельцин центра

Последняя зарядка Студии-41 в этом сезоне прошла под ритмы бачаты

Наш тренер, Чемпион мира по сальсе Максим Щербаков, продемонстрировал, как в три шага покорить партнера, и как нужно сушить зубы. Этим необычным мастер-классом мы завершаем не только лето, но и сезон зарядок с Чемпионами. Целый месяц легкоатлеты, пловцы, лыжники и гонщики с мировым именем раскрывали секреты хорошей спортивной формы и отличного настроения. Вспомним, как это было.

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