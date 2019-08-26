Теперь грызть таблетки и гранит науки одновременно там могут около сотни детей. Первоклашки изучают не только чтение и письмо, но и робототехнику. Пациентов постарше готовят к сдаче госэкзаменов — ОГЭ и ГИА. Для особенных учеников и учителя уникальные — к каждому подопечному они ищут индивидуальный подход.
Больничный отменяется. Ребята, которые лечатся в онкологическом диспансере, сели за парты
В Областной больнице открылась школа для тех, кто вынужден пропускать занятия из-за долгого лечения
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