Больничный отменяется. Ребята, которые лечатся в онкологическом диспансере, сели за парты

Теперь грызть таблетки и гранит науки одновременно там могут около сотни детей. Первоклашки изучают не только чтение и письмо, но и робототехнику. Пациентов постарше готовят к сдаче госэкзаменов — ОГЭ и ГИА. Для особенных учеников и учителя уникальные — к каждому подопечному они ищут индивидуальный подход.