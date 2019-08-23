Вернулась, чтобы добить.

В Белоярском судят местную жительницу, которая села пьяной за руль и врезалась в группу подростков. Самое шокирующее в этой истории то, что через несколько минут женщина вернулась — и ещё раз проехала по пострадавшей.

По словам защиты, Марину Мартиньянову ослепили фары, и лежащую на дороге девушку она не заметила. Но этой версии и слезам подсудимой мало, кто верит. Автоледи грозит 15 лет за решеткой — не только за вождение в нетрезвом виде, но и покушение на убийство.

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Вернулась, чтобы добить.