Вернулась, чтобы добить.

По словам защиты, Марину Мартиньянову ослепили фары, и лежащую на дороге девушку она не заметила. Но этой версии и слезам подсудимой мало, кто верит. Автоледи грозит 15 лет за решеткой — не только за вождение в нетрезвом виде, но и покушение на убийство.