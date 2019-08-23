Международный шопинг. Америка собирается купить Гренландию

Социальные сети отреагировали мгновенно. Пользователи предположили, что лидер соединенных штатов не до конца представляет, какую именно территорию хочет купить для нового гольф-клуба, фирменных небоскрёбов и казино. На эту тему, кстати, в твиттере пошутил и сам Трамп. Вот только в Дании, которой принадлежит предмет торга, ни шутку, ни идею президента не оценили. Мол, Гренландия не продается. На что юзеры предложили сначала арендовать остров, чтобы посмотреть — надо ли оно США.