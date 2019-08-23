Международный шопинг. Америка собирается купить Гренландию

По крайней мере, такое желание на этой неделе озвучил президент Дональд Трамп, назвав этот актив «стратегически интересным»

Социальные сети отреагировали мгновенно. Пользователи предположили, что лидер соединенных штатов не до конца представляет, какую именно территорию хочет купить для нового гольф-клуба, фирменных небоскрёбов и казино. На эту тему, кстати, в твиттере пошутил и сам Трамп. Вот только в Дании, которой принадлежит предмет торга, ни шутку, ни идею президента не оценили. Мол, Гренландия не продается. На что юзеры предложили сначала арендовать остров, чтобы посмотреть — надо ли оно США.

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