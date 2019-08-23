Мол, вместо того, чтобы оперировать его сама, женщина несколько часов ждала бригаду центра медицины катастроф.
Однако, Ирина Козлова объясняет, она обычный работник поликлиники. А в операционную попала как консультант из соседнего города! Медик осмотрела ребенка и вызвала компонентных коллег.
Инициатива наказуема.
Участковому хирургу из Алапаевска грозит до 3 лет лишения свободы — за помощь смертельно больному ребенку. Следователи считают, что именно из-за ее промедления скончался трехлетний пациент.
Мол, вместо того, чтобы оперировать его сама, женщина несколько часов ждала бригаду центра медицины катастроф.
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Инициатива наказуема.