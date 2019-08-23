Инициатива наказуема.

Мол, вместо того, чтобы оперировать его сама, женщина несколько часов ждала бригаду центра медицины катастроф.

Однако, Ирина Козлова объясняет, она обычный работник поликлиники. А в операционную попала как консультант из соседнего города! Медик осмотрела ребенка и вызвала компонентных коллег.