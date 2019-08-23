Хеппи энд на трех лапках.

Тогда спаситель решил везти его в Екатеринбург.

1 — Но и здесь браться за искалеченного котенка согласны были не все. Тем не менее, ветеринарам удалось выходить Липтона — так назвали кроху. Впрочем, без потерь не обошлось. Найдется ли пушистику хозяин в новой жизни