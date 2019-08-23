Тогда спаситель решил везти его в Екатеринбург.
1 — Но и здесь браться за искалеченного котенка согласны были не все. Тем не менее, ветеринарам удалось выходить Липтона — так назвали кроху. Впрочем, без потерь не обошлось. Найдется ли пушистику хозяин в новой жизни
Хеппи энд на трех лапках.
Дальнобойщик проехал сотни километров ради спасения… котенка. Полумертвого малыша он подобрал по дороге в Башкирию. Местные ветеринары предложили усыпить страдальца.
Тогда спаситель решил везти его в Екатеринбург.
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Хеппи энд на трех лапках.