Чтобы погасить задолженность, взыскатели арестовали счета, и теперь многодетной семье фактически не на что жить. Мы продолжаем следить за этой трагичной историей и сегодня организовали Алене СлободчикОвой встречу с защитником прав детей.
Добро в долг. Семье с анти-наследством вызвался помочь Уполномоченный по правам ребенка
Опекун 8-летнего Андрея и 12-летней Милены должна приставам миллион рублей за умершую мать
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пятница 23 Августа 2019
Добро в долг. Семье с анти-наследством вызвался помочь Уполномоченный по правам ребенка