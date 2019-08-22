-В сентябре на Вторчермет и Керамику перестанут ходить трамваи. Движение рельсового транспорта перекроют из-за ремонта путей по улице Титова. Ограничения будут действовать только по выходным — с вечера пятницы до утра понедельника.

— В Академическом открылся сквозной проезд в центр города. Новая дорога прошла через кольцо на Объездной и Серафимы Дерябиной. Правда, двигаться автомобилисты могут пока только из Академического в сторону Юго-Западного района.

-В областном Дворце народного творчества появились места для слабослышащих. Три ряда в зрительном зале оборудованы индукционной петлей. Звук со сцены поступает в слуховой аппарат. Дополнительное оборудование зрителям с проблемами со слухом не понадобится.

Также в разделе Дороги

Когда полностью закончится реконструкция Макаровского моста
31.08.2018
Когда полностью закончится реконструкция Макаровского моста
Сломали ворота, оборвали провод: из города вывезли гигантский адсорбер для газопровода
16.08.2018
Сломали ворота, оборвали провод: из города вывезли гигантский адсорбер для газопровода
Жители Вторчермета продолжают собирать подписи против отмены 024 маршрутки
16.01.2019
Жители Вторчермета продолжают собирать подписи против отмены 024 маршрутки
Тепло-холодно: горожане жалуются на перепады температуры в общественном транспорте
25.12.2018
Тепло-холодно: горожане жалуются на перепады температуры в общественном транспорте
Вчера
-В сентябре на Вторчермет и Керамику перестанут ходить трамваи. Движение рельсового транспорта перекроют из-за ремонта путей по улице Титова. Ограничения будут действовать только по выходным — с вечера пятницы до утра понедельника.