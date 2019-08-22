-В сентябре на Вторчермет и Керамику перестанут ходить трамваи. Движение рельсового транспорта перекроют из-за ремонта путей по улице Титова. Ограничения будут действовать только по выходным — с вечера пятницы до утра понедельника.

22.08.2019

— В Академическом открылся сквозной проезд в центр города. Новая дорога прошла через кольцо на Объездной и Серафимы Дерябиной. Правда, двигаться автомобилисты могут пока только из Академического в сторону Юго-Западного района.