-В областном Дворце народного творчества появились места для слабослышащих. Три ряда в зрительном зале оборудованы индукционной петлей. Звук со сцены поступает в слуховой аппарат. Дополнительное оборудование зрителям с проблемами со слухом не понадобится.
-В сентябре на Вторчермет и Керамику перестанут ходить трамваи. Движение рельсового транспорта перекроют из-за ремонта путей по улице Титова. Ограничения будут действовать только по выходным — с вечера пятницы до утра понедельника.
— В Академическом открылся сквозной проезд в центр города. Новая дорога прошла через кольцо на Объездной и Серафимы Дерябиной. Правда, двигаться автомобилисты могут пока только из Академического в сторону Юго-Западного района.
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-В сентябре на Вторчермет и Керамику перестанут ходить трамваи. Движение рельсового транспорта перекроют из-за ремонта путей по улице Титова. Ограничения будут действовать только по выходным — с вечера пятницы до утра понедельника.