Дети попали сначала в детдом, а потом в новую семью. И вот теперь с опекунов требуют оплатить долги умершей матери. А они в 2 раза больше стоимости доставшейся сиротам квартиры. Новые родители ребят пытались отказаться от такого наследства, но не получилось.
Недетская ноша. Почти миллион рублей требуют с сирот 8-ми и 12-ти лет
Задолженность по коммунальным платежам досталась им в наследство от биологической матери, которую лишили родительских прав за пьянство
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четверг 22 Августа 2019
Недетская ноша. Почти миллион рублей требуют с сирот 8-ми и 12-ти лет