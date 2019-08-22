Недетская ноша. Почти миллион рублей требуют с сирот 8-ми и 12-ти лет

Дети попали сначала в детдом, а потом в новую семью. И вот теперь с опекунов требуют оплатить долги умершей матери. А они в 2 раза больше стоимости доставшейся сиротам квартиры. Новые родители ребят пытались отказаться от такого наследства, но не получилось.