Праздничная акция одновременно стартовала в 11 городах Свердловской области. Жителям Екатеринбурга волонтеры вручили 2023 ленты. Так они решили отметить ещё одно важное событие — Универсиаду, которую проведут в уральской столице через 4 года. Раздавали триколор студенты медицинского колледжа и бойцы юнармии. Присоединились к акции и сотрудники Росгвардии — на службу они заступили буквально с флагом на сердце. С левой стороны на форме им сделали специальную нашивку в виде государственного символа.
Каждому по триколору. На улицах Екатеринбурга добровольцы раздавали ленточки в цветах российского флага
У главного государственного символа праздник — ровно 28 лет назад его впервые подняли над белым домом в Москве
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четверг 22 Августа 2019
Каждому по триколору. На улицах Екатеринбурга добровольцы раздавали ленточки в цветах российского флага