Каждому по триколору. На улицах Екатеринбурга добровольцы раздавали ленточки в цветах российского флага

Праздничная акция одновременно стартовала в 11 городах Свердловской области. Жителям Екатеринбурга волонтеры вручили 2023 ленты. Так они решили отметить ещё одно важное событие — Универсиаду, которую проведут в уральской столице через 4 года. Раздавали триколор студенты медицинского колледжа и бойцы юнармии. Присоединились к акции и сотрудники Росгвардии — на службу они заступили буквально с флагом на сердце. С левой стороны на форме им сделали специальную нашивку в виде государственного символа.