Грузовик провалился

ЧП. Екатеринбург

-На Юго-Западе грузовик провалился под асфальт. Десятитонный самосвал продавил тепловую камеру и наполовину утонул в кипятке. Водитель не пострадал. Он смог выбраться из задранной кверху кабины. Отключать воду в районе коммунальщики не будут.

  • На Серовском тракте машина врезалась в стоящий на обочине грузовик. Иномарка въехала прямо под прицеп фуры. Предположительно, водитель пошел на обгон в запрещенном месте. Шофер легковушки погиб на месте.

-Под Североуральском шахтер погиб во время обвала. На Ново-Кальинском руднике из-за подземных толчков обвалились опоры тоннеля. Одного из работников заблокировало породой. Спустя несколько часов поисков его нашли без признаков жизни

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Грузовик провалился