А школа-то резиновая! По крайней мере — это точно можно сказать о 181-ой школе в Краснолесье, прославившейся на всю страну после обращения родителей к президенту Путину.

Принять в итоге решили всех. Так то в этом учебном году всем придется изрядно потесниться. Каморка вместо просторной учительской, вместо класса труда — спортзал для малышей. От чего еще пришлось отказаться, чтобы всем хватило места — знает Владислав Изюменко