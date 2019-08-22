А школа-то резиновая! По крайней мере — это точно можно сказать о 181-ой школе в Краснолесье, прославившейся на всю страну после обращения родителей к президенту Путину.

Напомню, сюда из-за сбоя на сайте Госуслуг записали в 2 раза больше первоклашек, чем могло вместить здание.

Принять в итоге решили всех. Так то в этом учебном году всем придется изрядно потесниться. Каморка вместо просторной учительской, вместо класса труда — спортзал для малышей. От чего еще пришлось отказаться, чтобы всем хватило места — знает Владислав Изюменко

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А школа-то резиновая! По крайней мере — это точно можно сказать о 181-ой школе в Краснолесье, прославившейся на всю страну после обращения родителей к президенту Путину.