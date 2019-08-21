В Екатеринбурге двое рабочих застряли в канализационном колодце и отравились газом

ЧП случилось на Синих Камнях, где коммунальщики проводили плановые работы. Один полез в люк и застрял, ему на помощь отправился другой. Мужчин увезли в токсикрцентр. Полиция устанавливает причины происшествия — работники, по правилам, должны были иметь газоанализаторы и защитные маски.