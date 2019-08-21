В Екатеринбурге двое рабочих застряли в канализационном колодце и отравились газом

Одного доставали уже без сознания

ЧП случилось на Синих Камнях, где коммунальщики проводили плановые работы. Один полез в люк и застрял, ему на помощь отправился другой. Мужчин увезли в токсикрцентр. Полиция устанавливает причины происшествия — работники, по правилам, должны были иметь газоанализаторы и защитные маски.

Также в разделе ЧП

Смерть как предчувствие. Водитель, погибший в страшной аварии на Малышева, незадолго до трагедии заводил об этом разговор
06.08.2019
Смерть как предчувствие. Водитель, погибший в страшной аварии на Малышева, незадолго до трагедии заводил об этом разговор
Знал, что делал. В Екатеринбурге начался процесс над водителем, сбившем на тротуаре троих человек
09.08.2019
Знал, что делал. В Екатеринбурге начался процесс над водителем, сбившем на тротуаре троих человек
Ангел-хранитель. Пилот из Екатеринбурга спас пассажиров лайнера, потерпевшего крушение в Подмосковье
15.08.2019
Ангел-хранитель. Пилот из Екатеринбурга спас пассажиров лайнера, потерпевшего крушение в Подмосковье
Перекресток смерти. На светофоре Малышева-Московской иномарка протаранила стоявшие автомобили
05.08.2019
Перекресток смерти. На светофоре Малышева-Московской иномарка протаранила стоявшие автомобили
Вчера
В Екатеринбурге двое рабочих застряли в канализационном колодце и отравились газом