В будущем лишь треть отходов свердловчан будет попадать на свалку

О его повторном использовании и развитии сети полигонов сегодня рассказал министр ЖКХ Николай Смирнов. По его словам, в ближайшие годы в регионе построят 14 сортировочных комплексов. От проектов по сжиганию мусора власти отказались. Область пойдет по пути глубокой сортировки. Это значит, что до 80 процентов твердых бытовых отходов жители станут использовать повторно — отправят на переработку. Это выгодно и для экономики, и для экологии — площадь для складирования ТБО уменьшится. Сейчас большинство полигонов близ городов переполнены. А место для новых найти не так-то просто. Жители, как правило, категорически против соседства с мусорными комплексами. Чтобы их переубедить, чиновники готовы устраивать дни открытых дверей.