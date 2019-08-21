С ВИЗа на ЖБИ — за 90 миллиардов рублей! Екатеринбургские чиновники прикинули, во сколько обойдется вторая ветка метро

С желанием проблем нет — городу, претендующему на статус дважды миллионника, развитый метрополитен жизненно необходим. В идеальном подземном мире города — три ветки. Последняя протянется из Академического в сторону Шарташа через недостроенную станцию Бажовскую. Правда, сначала нужно будет убрать с пути возникшие препятствия в виде домов.