История в безопасности. Рядом с Музеем изобразительного искусства в Екатеринбурге ничего строить не будут

В Госохране объяснили, что спокойствие хранилища берегут даже соседи. Весь исторический сквер — сплошная охранная зона. Тревогу на практически ровном месте подняли в музее. Хранители забеспокоились, когда в сети появились эскизы нового бизнес-центра на месте сквера на Малышева-Воеводина. Большая стройка рядом со зданием 18го века может его разрушить, а вибрация — испортить шедевры мирового искусства. Однако, в Госохране успокоили, собственник сквера лишь решил документально определить границы охранной зоны и поставить её на кадастровый учет. Ведь раньше, по закону, это было не обязательно. А эскиз офисника, по словам владельцев, так и останется на бумаге. Единственное, что изменилось в окрестностях музея — его охранную зону продлили от входа до набережной. Правда, это почему-то случилось без участия хранилища.