В неё бизнесмен вовлек даже врачей! По материалам дела, медики, которые были в доле, выписывали рецепты, фармацевты получали препараты, которые потом совершенно легально поставлялись в больницы. Все вскрылось, когда больным от лекарств стало хуже.
Бизнес на боли. В Екатеринбурге судят предпринимателя, который перепродавал лекарства для онкобольных
Чтобы заполучить труднодоступные медикаменты, фигурант разработал целую схему
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18.07.2019
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Бизнес на боли. В Екатеринбурге судят предпринимателя, который перепродавал лекарства для онкобольных