Бизнес на боли. В Екатеринбурге судят предпринимателя, который перепродавал лекарства для онкобольных

Чтобы заполучить труднодоступные медикаменты, фигурант разработал целую схему

В неё бизнесмен вовлек даже врачей! По материалам дела, медики, которые были в доле, выписывали рецепты, фармацевты получали препараты, которые потом совершенно легально поставлялись в больницы. Все вскрылось, когда больным от лекарств стало хуже.

Также в разделе Криминал

Слезы раскаяния или досады? Водителя, устроившего смертельную аварию на Малышева, отправили в СИЗО
14.08.2019
Слезы раскаяния или досады? Водителя, устроившего смертельную аварию на Малышева, отправили в СИЗО
В Нижнего Тагила оглашен приговор членам банды вора в законе Ровшана Ленкоранского
06.06.2019
В Нижнего Тагила оглашен приговор членам банды вора в законе Ровшана Ленкоранского
Уральский чиновник — шпион? Помощника полпреда обвиняют в госизмене
08.07.2019
Уральский чиновник — шпион? Помощника полпреда обвиняют в госизмене
Автоподстава наказуема.
18.07.2019
Автоподстава наказуема.
Вчера
Бизнес на боли. В Екатеринбурге судят предпринимателя, который перепродавал лекарства для онкобольных