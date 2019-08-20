Вот вам крест. На площади Первой пятилетки восстановят работу Покраса Лампаса

Он сам вернется в уральскую столицу, чтобы исправить ляпы местных коммунальщиков

Они, напомню, закатали творение известного уличного художника в асфальт. Возможно, шедевр под ногами дорожники просто не заметили — работа масштабная и читается разве что на расстоянии. Рабочие, как они сами признались, в первую очередь, думали об удобстве горожан.

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Вот вам крест. На площади Первой пятилетки восстановят работу Покраса Лампаса