Они, напомню, закатали творение известного уличного художника в асфальт. Возможно, шедевр под ногами дорожники просто не заметили — работа масштабная и читается разве что на расстоянии. Рабочие, как они сами признались, в первую очередь, думали об удобстве горожан.
Вот вам крест. На площади Первой пятилетки восстановят работу Покраса Лампаса
Он сам вернется в уральскую столицу, чтобы исправить ляпы местных коммунальщиков
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