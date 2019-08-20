Стрелять так стрелять. Вслед за сезоном стрельбы по уткам в Свердловской области открылась охота на браконьеров

По лесам и болотам егеря теперь не едут — летят Кречетом. Так называется новый вездеход, который недавно пополнил автопарк охотоведов из Верхней Пышмы. И стоять без дела уникальной машине не придется — сотни километров угодий защитники леса теперь проезжают с ветерком. Крутые горки эту Сивку не укатали. Однако, говорят егеря, впереди испытание посерьезнее: штурмовать болотоход будет непроходимую трясину. Там, в болотах, нынче гнездятся браконьеры — недавно открылся сезон утиной охоты. Раньше инспекторы загоняли нарушителей на старом УАЗе. Тот буксовал, узкие колеса вязли в грязи. Теперь беспечным стрелкам уйти будет куда сложнее.