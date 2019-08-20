Речь идет о пятачке на углу Малышева и Воеводина. Теперь когда у участка новый статус, здесь можно строить даже капитальное сооружение. Таково его будущее? — этот вопрос сейчас волнует многих, и в первую очередь, музей.
Сквер без охраны. Профильное ведомство разрешило строить в сквере у музея изобразительного искусства
Утверждены новые охранные зоны старинного здания, точнее они почти полностью стерты
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Сквер без охраны. Профильное ведомство разрешило строить в сквере у музея изобразительного искусства