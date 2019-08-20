Купол всему голова. В Верхотурье восстанавливают старинный монастырь

Во все колокола в Свято-Николаевском монастыре звонят в честь Преображения Господня. Но для сотен прихожан, которые пришли освятить корзины румяных яблок, это еще один праздник — более мирской, но не менее важный для обители. На боковые своды Крестовоздвиженского собора — прямо во время крестного хода — подняли деревянные каркасы-апсиды. Паломников в Свято-Николаевском мужском монастыре с каждым годом становится все больше. На престольные праздники к главной святыне Урала — мощам чудотворца Симеона Верхотурского — приезжают тысячи верующих со всей России. Гостиница пока в аварийном состоянии, но ее тоже будут реставрировать. Приезжих принимают в игуменском доме. Его фасад уже обновили, а внутри планируют отремонтировать кельи для священников. На самом деле из 17 исторических зданий монастыря нет ни одного, которое не нуждалось бы в реставрации. Причем срочной.