Допрыгались. Новая детская площадка на набережной Исети продержалась ещё меньше недели

На месте батутов остались только ямы. Возможно, что шалости там и не затевали. Никакой информации об ограничениях по возрасту и весу на площадке не было, а дети тоже бывают разные, особенно после каникул у бабушки. Но тут двух мнений быть не может — надо восстанавливать.