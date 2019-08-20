Допрыгались. Новая детская площадка на набережной Исети продержалась ещё меньше недели

Ее сломали накануне дня города

На месте батутов остались только ямы. Возможно, что шалости там и не затевали. Никакой информации об ограничениях по возрасту и весу на площадке не было, а дети тоже бывают разные, особенно после каникул у бабушки. Но тут двух мнений быть не может — надо восстанавливать.

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