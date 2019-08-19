Жизнь после подвига. Экипаж, посадивший неисправный лайнер на кукурузном поле, временно отстранён от полётов

Казалось, у героев России сейчас есть время на семью. Да не тут-то было

Например, расписание многодетного отца и потомственного пилота Дамира Юсупова сейчас, как у суперзвезды: эфиры, съёмки, встречи с первыми лицами и титульные появления на стадионах. Тяжело ли быть героями?

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