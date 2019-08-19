Ненужная история. В центре Екатеринбурга разрушается памятник архитектуры

Усадьба фабриканта Злоказова на Пролетарской рассыпается по кирпичику

Фундамент и стены в трещинах, крыша проваливается. Судьбой объекта культурного наследия обеспокоились не только историки, но и прокуратура. Надзорный орган обратился в суд, чтобы обязать владельца — Министерство госимущества — восстановить старинный дом. Чиновники уверяют, что вскоре облик особняка изменится. Дом Злоказова отреставрируют к 300-летию Екатеринбурга.

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