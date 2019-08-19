Месть в виде мусора. Жители Эльмаша воюют с местным бизнесменом

Вот и пришлось жильцам выбрасывать отходы за сотни метров от дома. Впрочем, мириться с этим согласны не все. Мусорную площадку возмущенные горожане устроили… прямо под дверями обидчика. Бытовыми отходами они завалили вход в офис. Не останавливает даже штраф в двести тысяч рублей.