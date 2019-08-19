Участники из Швеции выступали… на снегоходах. Уральское лето, конечно, малоснежное, но не настолько, поэтому к машинам прикрепили колесики. Тысячи зрителей, которые решили пощекотать себе нервы, следили за шоу с широко открытыми глазами.
Когда люди летают, как птицы. В день города в Екатеринбурге прошло экстрим-шоу "Европа-Азия"
От трюков экстремалов замирало сердце и стыла кровь
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17.07.2019
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Когда люди летают, как птицы. В день города в Екатеринбурге прошло экстрим-шоу "Европа-Азия"