Когда люди летают, как птицы. В день города в Екатеринбурге прошло экстрим-шоу "Европа-Азия"

Участники из Швеции выступали… на снегоходах. Уральское лето, конечно, малоснежное, но не настолько, поэтому к машинам прикрепили колесики. Тысячи зрителей, которые решили пощекотать себе нервы, следили за шоу с широко открытыми глазами.