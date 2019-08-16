Спасти жизни детей с помощью… спортивных трусов. Екатеринбуржец устраивает необычный аукцион

Он хочет продать шорты известного футболиста

Белье игрока французской сборной он привез с Чемпионата мира по футболу еще в прошлом году. Но до сих пор не стирал — все ради благотворительности. Он хочет разыграть сувенир на аукционе. Фанаты футболиста за эти шорты готовы отдать последнюю рубашку, или, например, миллион рублей — именно за такую сумму Михаил изначально хотел продать трофей.

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