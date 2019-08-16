Гулять так гулять. Екатеринбург готовится отпраздновать День города

Отмечать День рождения город будет шумно и весело. На Октябрьской площади пройдет карнавал, на проспекте Ленина выстроится парад ретро-автомобилей, а площадь у Космоса превратится в один большой танцпол. Весь день будут работать больше сотни площадок с развлечениями на любой вкус. Перемешаться между ними лучше пешком. Центр станет пешеходной зоной.