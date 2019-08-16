Добро пожаловать домой. Пилоты, совершившие аварийную посадку в Подмосковье, вернулись в Екатеринбург

Только сами летчики, кажется, устали и от испытаний, и от повышенного внимания — из терминала они ушли через служебный вход. Выспавшись и обняв родных, Дамир Юсупов рассказал, как ему удалось спасти две сотни жизней. Правда, это по-прежнему считают чудом даже его коллеги. Во внештатных ситуациях, которые пилоты отрабатывают на специальном тренажере, командир должен был поступить по-другому .