Добро пожаловать домой. Пилоты, совершившие аварийную посадку в Подмосковье, вернулись в Екатеринбург

Ночью героев в Кольцово встречали десятки журналистов и горожан

Только сами летчики, кажется, устали и от испытаний, и от повышенного внимания — из терминала они ушли через служебный вход. Выспавшись и обняв родных, Дамир Юсупов рассказал, как ему удалось спасти две сотни жизней. Правда, это по-прежнему считают чудом даже его коллеги. Во внештатных ситуациях, которые пилоты отрабатывают на специальном тренажере, командир должен был поступить по-другому.

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Добро пожаловать домой. Пилоты, совершившие аварийную посадку в Подмосковье, вернулись в Екатеринбург