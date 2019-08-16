Только сами летчики, кажется, устали и от испытаний, и от повышенного внимания — из терминала они ушли через служебный вход. Выспавшись и обняв родных, Дамир Юсупов рассказал, как ему удалось спасти две сотни жизней. Правда, это
Добро пожаловать домой. Пилоты, совершившие аварийную посадку в Подмосковье, вернулись в Екатеринбург
Ночью героев в Кольцово встречали десятки журналистов и горожан
Только сами летчики, кажется, устали и от испытаний, и от повышенного внимания — из терминала они ушли через служебный вход. Выспавшись и обняв родных, Дамир Юсупов рассказал, как ему удалось спасти две сотни жизней. Правда, это
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