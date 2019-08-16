Держать нос против ветра. Жители Широкой речки жалуются на дурной запах

Причем, делается это исключительно по ночам. На полигоне, который сейчас рекультивируют, эти отходы оказались неспроста, объясняют в Водоканале. Илистый осадок с очистных сооружений помогает перерабатывать твердые бытовые отходы. Только вот отравлять жизнь местным они не должны.