Причем, делается это исключительно по ночам. На полигоне, который сейчас рекультивируют, эти отходы оказались неспроста, объясняют в Водоканале. Илистый осадок с очистных сооружений помогает перерабатывать твердые бытовые отходы. Только вот отравлять жизнь местным они не должны.
Держать нос против ветра. Жители Широкой речки жалуются на дурной запах
На закрытый полигон грузовиками свозят тонны вонючего ила
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Держать нос против ветра. Жители Широкой речки жалуются на дурной запах