Все правильно сделали. Независимый авиаэксперт оценил действия экспажа самолёта Москва-Симферополь

Слова благодарности пилоты получили от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, губернатора Евгения Куйвашева и, конечно, от родных и близких тех, кто был на борту. Только вот для самих героев дня небо теперь закрыто. Пока выясняются причины аварии, Дамира Юсупова и его коллег отстранили от полетов. Правильно ли действовал экипаж? — свое мнение озвучил Вадим Лукашевич, бывший конструктор бюро «Сухой»