Слова благодарности пилоты получили от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, губернатора Евгения Куйвашева и, конечно, от родных и близких тех, кто был на борту. Только вот для самих героев дня небо теперь закрыто. Пока выясняются причины аварии, Дамира Юсупова и его коллег отстранили от полетов. Правильно ли действовал экипаж? — свое мнение озвучил Вадим Лукашевич, бывший конструктор бюро «Сухой»
Все правильно сделали. Независимый авиаэксперт оценил действия экспажа самолёта Москва-Симферополь
Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич назвал ситуацию абсолютно внештатной
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четверг 15 Августа 2019
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