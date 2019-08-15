Танцуют все. В день города в Екатеринбурге пройдёт дэнс-фестиваль

Прокачать мегаполис своей зажигательной энергией соберутся представители самых разных танцевальных направлений

Экспериментальная хореография, исторические танцы, хип-хоп, фламенко, хаус —это лишь малая часть программы! В 16 часов 17 августа профессиональные танцоры объединятся с танцовщиками с ограниченными возможностями здоровья, чтобы доказать – танец доступен для всех! Поддержать выступление приедет участник шоу Танцы Андрей Драгунов. Финальной точкой станет совместное «жестовое» граффити, где каждый сможет оставить пожелание любимому городу. Не пропустите!

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