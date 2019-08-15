Насквозь промокли несколько этажей. Квартирам теперь необходим капитальный ремонт. Впрочем, подмоченной, говорят, оказалась и репутация местных коммунальщиков. Авария произошла ещё во время июльских дождей, однако гостей из управляющей компании там до сих пор ждут.
Словно в эпицентре паводка оказались жители многоэтажки на Елизавете
Большая вода пришла к ним сверху
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четверг 15 Августа 2019
Словно в эпицентре паводка оказались жители многоэтажки на Елизавете