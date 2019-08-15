Словно в эпицентре паводка оказались жители многоэтажки на Елизавете

Насквозь промокли несколько этажей. Квартирам теперь необходим капитальный ремонт. Впрочем, подмоченной, говорят, оказалась и репутация местных коммунальщиков. Авария произошла ещё во время июльских дождей, однако гостей из управляющей компании там до сих пор ждут.