Комиссия, отвечающая за благоустройство берегов Исети в районе Дендропарка, точной даты теперь не называет, но обещает закончить работы осенью. Подарок екатеринбуржцам готов лишь частично — уже сдана детская площадка за памятником Малышеву. Осталось благоустроить территорию возле моста на Карла Маркса.
Прогуляться по новой набережной Исети в день города не получится
Подрядчики не успели завершить ремонт в срок
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17.07.2019
четверг 15 Августа 2019
Прогуляться по новой набережной Исети в день города не получится