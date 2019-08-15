Прогуляться по новой набережной Исети в день города не получится

Подрядчики не успели завершить ремонт в срок

Комиссия, отвечающая за благоустройство берегов Исети в районе Дендропарка, точной даты теперь не называет, но обещает закончить работы осенью. Подарок екатеринбуржцам готов лишь частично — уже сдана детская площадка за памятником Малышеву. Осталось благоустроить территорию возле моста на Карла Маркса.

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Прогуляться по новой набережной Исети в день города не получится