Прогуляться по новой набережной Исети в день города не получится

Комиссия, отвечающая за благоустройство берегов Исети в районе Дендропарка, точной даты теперь не называет, но обещает закончить работы осенью. Подарок екатеринбуржцам готов лишь частично — уже сдана детская площадка за памятником Малышеву. Осталось благоустроить территорию возле моста на Карла Маркса.