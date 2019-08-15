Навязчивых бьют рублём. Екатеринбуржец отсудил телефонных спамеров

Как показывает практика, другие методы не действуют на представителей различных организаций, назойливо предлагающих свои услуги. Ну, у них же бизнес и ничего личного. Но житель Екатеринбурга Артём, устав от бесконечных телефонных звонков, не поленился и обратился в антимонопольную службу. Оказалось, что подобные интересные предложения нарушают закон о рекламе. Без согласия абонента они вам поступать не могут.