Навязчивых бьют рублём. Екатеринбуржец отсудил телефонных спамеров

За интересное предложение коммерсанты теперь заплатят клиенту 100 тысяч рублей

Как показывает практика, другие методы не действуют на представителей различных организаций, назойливо предлагающих свои услуги. Ну, у них же бизнес и ничего личного. Но житель Екатеринбурга Артём, устав от бесконечных телефонных звонков, не поленился и обратился в антимонопольную службу. Оказалось, что подобные интересные предложения нарушают закон о рекламе. Без согласия абонента они вам поступать не могут.

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Навязчивых бьют рублём. Екатеринбуржец отсудил телефонных спамеров