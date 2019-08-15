Хотел, как лучше — получилось хуже некуда. В Новой Ляле судят врача, который хотел облегчить боль умирающей пациентки

Медик решил поставить ей сильнодействующий укол из личных запасов

Лекарство у него осталось после смерти матери, у которой был рак. Однако, коллеги заметили подлог и обратились в полицию. Ведь эти вещества считаются наркотическими, а значит, каждая ампула должна быть на учете. Олег Баскаков же ее не зарегистрировал. Теперь сердобольному эскулапу грозит восемь лет за решеткой.

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