Ангел-хранитель. Пилот из Екатеринбурга спас пассажиров лайнера, потерпевшего крушение в Подмосковье

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У их самолета вскоре после взлета отказали оба двигателя. Екатеринбургским пилотам удалось невозможное — они посадили борт в кукурузном поле, да так, что никто серьезно не пострадал. Почему упал лайнер, уже известно. В турбины попали птицы — рядом со взлеткой находится мусорный полигон. Следователи возбудили уголовное дело и сейчас проверяют, нарушил ли экипаж или аэропорт технику безопасности.

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Ангел-хранитель. Пилот из Екатеринбурга спас пассажиров лайнера, потерпевшего крушение в Подмосковье