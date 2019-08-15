Ангел-хранитель. Пилот из Екатеринбурга спас пассажиров лайнера, потерпевшего крушение в Подмосковье

У их самолета вскоре после взлета отказали оба двигателя. Екатеринбургским пилотам удалось невозможное — они посадили борт в кукурузном поле, да так, что никто серьезно не пострадал. Почему упал лайнер, уже известно. В турбины попали птицы — рядом со взлеткой находится мусорный полигон. Следователи возбудили уголовное дело и сейчас проверяют, нарушил ли экипаж или аэропорт технику безопасности.