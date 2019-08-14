Все в дыму. Жители Верх-Нейвинского и Новоуральска пожаловались на едкий оранжево-черный дым

Он шел из трубы местного завода

Очевидцы предположили, что на производстве произошел пожар. На самом предприятии заверили, что никакого ЧП у них не было. Сейчас проверку проводит прокуратура. Выясняется, повлиял ли дым на качество воздуха в окрестностях. В результате проверки деятельности предприятия дадут правовую оценку.

Также в разделе ЧП

Смерть как предчувствие. Водитель, погибший в страшной аварии на Малышева, незадолго до трагедии заводил об этом разговор
06.08.2019
Смерть как предчувствие. Водитель, погибший в страшной аварии на Малышева, незадолго до трагедии заводил об этом разговор
Хуже, чем животное. В Шиловке мужчина зарубил соседскую собаку топором!
30.07.2019
Хуже, чем животное. В Шиловке мужчина зарубил соседскую собаку топором!
Право на взлом. Газовики вскрыли квартиру горожанки
02.08.2019
Право на взлом. Газовики вскрыли квартиру горожанки
Перекресток смерти. На светофоре Малышева-Московской иномарка протаранила стоявшие автомобили
05.08.2019
Перекресток смерти. На светофоре Малышева-Московской иномарка протаранила стоявшие автомобили
Сегодня
Все в дыму. Жители Верх-Нейвинского и Новоуральска пожаловались на едкий оранжево-черный дым