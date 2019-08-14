Все в дыму. Жители Верх-Нейвинского и Новоуральска пожаловались на едкий оранжево-черный дым

Очевидцы предположили, что на производстве произошел пожар. На самом предприятии заверили, что никакого ЧП у них не было. Сейчас проверку проводит прокуратура. Выясняется, повлиял ли дым на качество воздуха в окрестностях. В результате проверки деятельности предприятия дадут правовую оценку.